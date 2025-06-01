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Командувач Сухопутних військ ЗСУ подав у відставку після російського удару по навчальному підрозділу

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-майор Михайло Драпатий подав у відставку. Фото: АrmyinformКомандувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-майор Михайло Драпатий подав у відставку. Фото: Аrmyinform

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-майор Михайло Драпатий подав у відставку після удару росіян по навчальному підрозділу. Наразі відомо про 12 загиблих та 60 поранених українських військових.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Драпатий зазначив, що як командувач не зміг у повній мірі забезпечити виконання своїх наказів.

— Як командувач, я не зміг у повній мірі забезпечити виконання своїх наказів. Не дотиснув, не переконав, не змінив ставлення до людини в строю. Це моя відповідальність.. Це моя відповідальність. Кругова порука й безкарність — отрута для армії. Якщо трагедії повторюються — значить, моїх зусиль було недостатньо, — зазначив Михайло Драпатий.

Він ініціював перевірку дій командирів, стану укриттів та систем оповіщення. Проте, як наголосив, жодна перевірка не поверне життя.

— Ми не виграємо цю війну, якщо не побудуємо армію, де честь — не слово, а дія. Де відповідальність — не покарання, а основа довіри. Де кожен командир щодня відповідає — за наказ, за рішення, за людину, — підсумував генерал.

Нагадаємо, що сьогодні, 1 червня, російські війська завдали ракетного удару по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ. 

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