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Рада підтримала за основу законопроєкт про кримінальну відповідальність за обхід санкцій

Будівля ВРУ. Ілюстративне фото: rada.gov.uaБудівля ВРУ. Ілюстративне фото: rada.gov.ua

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, який передбачає кримінальне покарання за порушення або обхід спеціальних економічних санкцій. Документ отримав підтримку 254 народних депутатів.

Про це повідомив народний депутат із фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Він зазначив, що нововведення передбачають покарання — штраф від 425 тисяч гривень до двох мільйонів гривень або позбавлення волі на строк від 2 до 10 років. 

Також суд може заборонити займати певні посади або провадити професійну діяльність до 15 років, а в окремих випадках застосовуватиметься конфіскація майна.

Вартісний поріг для відповідальності становить понад 151 тисячу гривень, а для фінансових операцій — 1,7 тисяч гривень. У випадку з товарами військового призначення або подвійного використання поріг не застосовується — відповідальність буде незалежно від суми.

Результати голосування. Фото: Ярослав ЖелезнякРезультати голосування. Фото: Ярослав Железняк

Зазначається, що будуть внесені зміни до Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу та закону «Про санкції». Згідно з пояснювальною запискою, його мета — посилити ефективність санкційного механізму та гарантувати відповідальність за їх недотримання в інтересах національної безпеки.

Законопроєкт також передбачає:

  • можливість притягнення до відповідальності юридичних осіб;
  • можливість розслідувати справу заочно, якщо підозрюваний переховується за кордоном;
  • спеціальну конфіскацію пов’язаного з порушенням майна;
  • окрему норму щодо можливості звільнення особи від відповідальності у разі виконання визначених умов (але без скасування конфіскації);
  • уточнення, що в обхід санкцій входять, наприклад, спроби приховати або перемістити активи, штучне банкрутство компанії тощо.

Також пропонується налагодження співпраці українських державних органів з іноземними партнерами щодо обміну інформацією у сфері санкційної політики.

Нагадаємо, 13 травня цього року Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт № 13020, який дозволить накладати санкції не лише на осіб, а й безпосередньо на судна та літаки, пов’язані з тіньовою логістикою Росії.

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