Дуда обговорив з Навроцьким членство України в НАТО

Анджей Дуда і Кароль Навроцький. Фото: Х/Karol Nawrocki

Увечері 3 червня чинний президент Польщі Анджей Дуда провів зустріч із новообраним президентом Каролем Навроцьким. Однією з тем було питання вступу України до НАТО.

За словами керівниці канцелярії Дуди Малгожати Папроцької, також ішлося про формування майбутньої президентської канцелярії, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на ефір RMF FM.

Вона наголосила, що позиція Дуди незмінна — Україна має рухатися до НАТО та Європейського Союзу. Щодо позиції Навроцького, вона зазначила, що наразі не може її прогнозувати.

Зустріч тривала понад годину. Після неї Кароль Навроцький подякував Анджею Дуді у дописі на платформі X та опублікував спільне фото.

Слід зазначити, що під час передвиборчої кампанії Кароль Навроцький висловився проти вступу України до НАТО. Зокрема, офіційно підтримав вимоги Славоміра Менцена від антиукраїнської партії «Конфедерація», в обмін на підтримку у другому турі.