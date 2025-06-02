На виборах президента Польщі переміг Навроцький, який обіцяв не пускати Україну в НАТО

Кароль Навроцький. Фото: PAP/Wojtek Jargiło

За підсумками другого туру президентських виборів у Польщі, який відбувся 1 червня, перемогу здобув директор Інституту національної пам’яті Кароль Навроцький. Він набрав 50,89% голосів виборців.

Національна виборча комісія Польщі оприлюднила офіційні результати після підрахунку 100% голосів. Його опонент, чинний мер Варшави Рафал Тшасковський, отримав 49,11% голосів. Явка в другому турі склала 71,63%.

Результати голосування. Інфографіка: Onet

Під час передвиборчої кампанії Кароль Навроцький висловився проти вступу України до НАТО. Зокрема, офіційно підтримав вимоги Славоміра Менцена від антиукраїнської партії «Конфедерація», в обмін на підтримку у другому турі.

Нагадаємо, у першому турі, що проходив 18 травня, Тшасковський набрав 31,36%, а Навроцький — 29,54%.

Раніше повідомлялось, що антиукраїнський кандидат у президенти Польщі від партії «Конфедерація» Славомір Менцен відвідав Львів до річниці повномасштабного вторгнення Росії та записав провокативне відео біля пам’ятника Степану Бандері.