3-й Міжнародний Саміт міст і регіонів: Україна згуртована заради миру та відновлення

3-й Міжнародний Саміт міст і регіонів. Фото: Миколаївська обласна рада

6 червня у Києві відбувся III Міжнародний Саміт міст і регіонів під гаслом «Згуртовані заради миру і безпеки». Захід об’єднав представників органів місцевого самоврядування з усіх куточків України, включно з найвіддаленішими громадами, а також партнерів з більшості країн Європи.

Миколаївщину на Саміті представила делегація, до складу якої увійшли голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, голова Миколаївської міської громади Олександр Сєнкевич, голова Бузької сільської громади Юрій Заволока, голова Братської селищної громади Неля Собко, голова Доманівської селищної громади Віктор Власюк, голова Новоодеської міської громади Олександр Поляков та голова Арбузинської селищноі громади Євген Травянко.

На початку заходу під час звернення до присутніх, Президент України Володимир Зеленський наголосив: «Мир - це не лише загальнонаціональна мета. Ми на місцях маємо робити усе можливе, аби доносити правду до наших партнерів і світу. росія має прагнути миру, а не затягування війни».

Саміт вчергове став ефективною платформою для відкритого діалогу між українськими громадами та регіонами країн-партнерів. Учасники обговорили ключові напрямки співпраці, питання відновлення та реформ, підготовку до Ukraine Recovery Conference 2025, а також подальшу євроінтеграцію на регіональному рівні.

«Миколаївська область, яка тривалий час перебувала в епіцентрі бойових дій, активно працює над відновленням зруйнованої інфраструктури. У цьому регіону послідовно допомагають міжнародні партнери, за що висловлюємо щиру вдячність», - зазначив Антон Табунщик.

У межах Саміту також була підписана Декларація III Міжнародного Саміту міст і регіонів. Представники місцевого та регіонального самоврядування з 19 країн світу підтвердили готовність і надалі підтримувати Україну у найважливіших напрямках - від безпеки до економіки.

«Це - ще один потужний сигнал солідарності міжнародної спільноти з Україною, яка впевнено рухається шляхом миру, відбудови та розвитку», - зазначив Антон Табунщик.

3-й Міжнародний Саміт міст і регіонів. Фото: Миколаївська обласна рада

3-й Міжнародний Саміт міст і регіонів. Фото: Миколаївська обласна рада

3-й Міжнародний Саміт міст і регіонів. Фото: Миколаївська обласна рада

3-й Міжнародний Саміт міст і регіонів. Фото: Миколаївська обласна рада

3-й Міжнародний Саміт міст і регіонів. Фото: Миколаївська обласна рада

3-й Міжнародний Саміт міст і регіонів. Фото: Миколаївська обласна рада

3-й Міжнародний Саміт міст і регіонів. Фото: Миколаївська обласна рада

3-й Міжнародний Саміт міст і регіонів. Фото: Миколаївська обласна рада