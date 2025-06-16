Макрон відкинув участь Путіна у мирних переговорах між Ізраїлем та Іраном: «Росії бракує авторитету»

Емманюель Макрон. Фото: aa.com.tr

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Росія не може бути посередником у конфлікті між Ізраїлем та Іраном, попри ідею президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Під час візиту до Гренландії Макрон підкреслив: «Я не вірю, що Росія, яка бере участь у війні високої інтенсивності та не поважає Статут ООН, може бути посередником».

Це стало відповіддю на нещодавню заяву Трампа, який «був би відкритий» до залучення Путіна до посередницьких зусиль між Тегераном та Єрусалимом.

Нагадаємо, 14 червня Путін і Трамп провели телефонну розмову, в якій обговорили загострення між Ізраїлем та Іраном, а також ситуацію в Україні.

Крім цього, Трамп заявив, що незабаром Іран та Ізраїль можуть укласти мирну угоду — і саме він активно сприяє цьому процесу.