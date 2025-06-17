Трамп достроково поїхав із саміту G7, не зустрівшись із Зеленським

Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі в Трамп-тауер у Нью-Йорку,, 27 вересня 2024 року. Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп покинув саміт «Великої сімки» в Канаді раніше, ніж планувалося, попри заплановану зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Лівітт в соцмережі X.

За її словами, причиною стало загострення ситуації на Близькому Сході.

«Президент Трамп чудово провів день на саміті G7, навіть підписав торговельну угоду з Великою Британією та прем'єром Кіром Стармером. Але через події на Близькому Сході він вирушить до Вашингтона вже сьогодні ввечері», — заявила Керолайн Лівітт.

Сам Дональд Трамп також підтвердив, що змушений повертатися до США раніше:

«Ми повечеряємо з цими чудовими лідерами, а потім я вилітаю. Потрібно повернутися якомога швидше», — сказав він.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський планували провести особисту зустріч під час саміту Групи семи (G7), який відбудеться в Канаді.