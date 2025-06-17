Трамп достроково поїхав із саміту G7, не зустрівшись із Зеленським
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- Альона Коханчук
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9:42, 17 червня, 2025
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Президент США Дональд Трамп покинув саміт «Великої сімки» в Канаді раніше, ніж планувалося, попри заплановану зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Лівітт в соцмережі X.
За її словами, причиною стало загострення ситуації на Близькому Сході.
«Президент Трамп чудово провів день на саміті G7, навіть підписав торговельну угоду з Великою Британією та прем'єром Кіром Стармером. Але через події на Близькому Сході він вирушить до Вашингтона вже сьогодні ввечері», — заявила Керолайн Лівітт.
Сам Дональд Трамп також підтвердив, що змушений повертатися до США раніше:
«Ми повечеряємо з цими чудовими лідерами, а потім я вилітаю. Потрібно повернутися якомога швидше», — сказав він.
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський планували провести особисту зустріч під час саміту Групи семи (G7), який відбудеться в Канаді.
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