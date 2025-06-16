Трамп і Зеленський планують зустріч на саміті G7 у Канаді

Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі в Трамп-тауер у Нью-Йорку,, 27 вересня 2024 року. Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський планують провести особисту зустріч під час саміту Групи семи (G7), який відбудеться в Канаді.

Про це повідомляє Axios з посиланням на власні джерела.

Окрім зустрічі із Володимиром Зеленським, Дональд Трамп також планує переговори з прем’єр-міністром Канади Марком Карні та президенткою Мексики Клаудією Шейнбаум.

Саміт G7 проходить з 15 по 17 червня у Кананаскісі, курортному містечку в провінції Альберта на заході Канади.

До «Великої сімки» входять США, Канада, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Японія. На зустрічі також очікується участь представників Європейського Союзу та запрошених країн.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія використовує розмови про переговори з Україною, щоб уникнути жорсткіших санкцій з боку Заходу, і водночас вводить в оману президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, Україна та РФ вже провели два раунди мирних переговорів у Стамбулі. Під час яких домовились про обміну полоненими та тілами загиблих.