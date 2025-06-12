Росія бреше Трампу і маніпулює темою переговорів, щоб уникнути санкцій, — Зеленський

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія використовує розмови про переговори з Україною, щоб уникнути жорсткіших санкцій з боку Заходу, і водночас вводить в оману президента США Дональда Трампа.

Про це він сказав в інтерв’ю німецькому Bild.

За словами Зеленського, Путін демонструє нібито наявність дипломатичного контакту з Україною, аби західні лідери не запроваджували нові обмеження.

— Путін може сказати: «Ми ж говоримо одне з одним!» А якщо будуть санкції — ніяких переговорів, — зазначив глава держави.

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Зеленський також наголосив, що Путін не прагне миру, а лише намагається ізолювати Україну від її партнерів і домогтися діалогу без участі ЄС і США. Такий сценарій вигідний Кремлю, адже тривала війна без зовнішньої підтримки — його стратегічна мета.

— Він не витримає довгої війни з партнерами і санкціями, — заявив президент.

Щодо Трампа, Зеленський вважає, що президент бачить, що «росіяни не є повністю відкритими й чесними», і що Москва просто «бреше Трампу».

Попри критику з боку Трампа, Зеленський готовий її приймати, якщо це допоможе припинити війну. Він переконаний: Путіна можна зупинити лише силою, а США мають цю силу.

— Трамп повинен запровадити санкції — і тоді Путін одразу скаже: «Давайте говорити про припинення війни», — додав президент.

Він також зазначив, що санкції проти Росії були введені надто повільно, через що Путін встиг адаптуватися. «Жорсткі санкції потрібно вводити зараз», — підкреслив він.

Президент заявив, що підтримка України — це порятунок життів.

— Люди — це не дрова, які підкидають у вогонь. Ми не ставимося до своїх громадян так, як це робить Росія, — наголосив Володимир Зеленський.

Нещодавно Зеленський заявив, що наразі неможливо вести переговори з російською стороною про територіальну цілісність, оскільки делегація РФ не має відповідного мандата. А для гарантії виконання можливих домовленостей, за його словами, необхідні сильні міжнародні посередники.

Нагадаємо, Україна та РФ вже провели два раунди мирних переговорів у Стамбулі. Під час яких домовились про обміну полоненими та тілами загиблих.