  • понеділок

    9 червня, 2025

  • 26.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 9 червня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 26.8° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Україна працює над обміном тіл загиблих військових у форматі «6000 на 6000», — Умєров

Працівники Міжнародного Комітету Червоного Хреста перевіряють мішки з тілами військових. Фото: AP/Evgeniy MaloletkaПрацівники Міжнародного Комітету Червоного Хреста перевіряють мішки з тілами військових. Фото: AP/Evgeniy Maloletka

Україна веде переговори із Росією про обмін тілами загиблих військових у форматі «6000 на 6000». 

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

— Триває дуже чутлива і болюча робота над масштабною репатріацією тіл загиблих воїнів. Йдеться про повернення «на щиті» понад шість тисяч українських захисників, які віддали життя за свободу України. Цей процес також передбачений домовленостями, — розповів Рустем Умєров.

Умєров уточнив, що домовленості передбачають також поступове повернення кількох категорій військовополонених:

  • важко поранених;
  • тих, хто страждає на тяжкі хвороби;
  • молодих військовослужбовців до 25 років.

Процес обміну триватиме і в наступні дні. Міністр наголосив, що Україна щоденно працює над тим, щоб формула обміну «всіх на всіх» стала реальністю.

Він також нагадав, що у понеділок, 9 червня, вже відбувся перший етап масштабного обміну полоненими. Додому повернулися молоді українські військові віком до 25 років.

Нагадаємо, Україна і Росія домовилися про обмін тілами загиблих солдатів під час другого раунду переговорів у Стамбулі.

Останні новини про: Війна в Україні

Суд у Миколаєві дав 9 років тюрми чоловіку, який 10 років тому пішов у самоволку та «зливав» дані про ЗСУ
Одеситку засудили за поширення інформації про розташування блокпостів ТЦК
Обмін полоненими: до України повернулися морпіхи 36-ї бригади
Реклама

Читайте також:

новини

Депутати Миколаївської міськради звернуться до ВР через законопроєкт, що може скоротити мережу ліцеїв

Аліна Квітко
новини

Новорічну гірлянду на Соборній в Миколаєві приберуть — постраждала після прильоту майже три роки тому

Аліна Квітко
новини

Журналісти перевірили, чи забезпечені укриттями одеські пляжі

Юлія Бойченко
новини

Водоканал планує повністю оновити мережі у Корабельному районі Миколаєва

Аліна Квітко
новини

Виконком Миколаєва планує відмовити у розміщенні реклами у центрі

Аліна Квітко

Останні новини про: Війна в Україні

Обмін полоненими: до України повернулися морпіхи 36-ї бригади
Одеситку засудили за поширення інформації про розташування блокпостів ТЦК
Суд у Миколаєві дав 9 років тюрми чоловіку, який 10 років тому пішов у самоволку та «зливав» дані про ЗСУ

Новий обмін полоненими: повернули захисників віком до 25 років та поранених

Новорічну гірлянду на Соборній в Миколаєві приберуть — постраждала після прильоту майже три роки тому

4 години тому

«Ракета летить 1 хвилину. Ми не встигнемо добігти до укриття». Яким буде пляжний сезон-2025 на півдні?

Головне сьогодні