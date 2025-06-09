Україна працює над обміном тіл загиблих військових у форматі «6000 на 6000», — Умєров
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- Світлана Іванченко
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18:24, 09 червня, 2025
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Україна веде переговори із Росією про обмін тілами загиблих військових у форматі «6000 на 6000».
Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров.
— Триває дуже чутлива і болюча робота над масштабною репатріацією тіл загиблих воїнів. Йдеться про повернення «на щиті» понад шість тисяч українських захисників, які віддали життя за свободу України. Цей процес також передбачений домовленостями, — розповів Рустем Умєров.
Умєров уточнив, що домовленості передбачають також поступове повернення кількох категорій військовополонених:
- важко поранених;
- тих, хто страждає на тяжкі хвороби;
- молодих військовослужбовців до 25 років.
Процес обміну триватиме і в наступні дні. Міністр наголосив, що Україна щоденно працює над тим, щоб формула обміну «всіх на всіх» стала реальністю.
Він також нагадав, що у понеділок, 9 червня, вже відбувся перший етап масштабного обміну полоненими. Додому повернулися молоді українські військові віком до 25 років.
Нагадаємо, Україна і Росія домовилися про обмін тілами загиблих солдатів під час другого раунду переговорів у Стамбулі.
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