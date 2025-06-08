Обмін тілами загиблих запланований на наступний тиждень, — Буданов

Працівники Міжнародного Комітету Червоного Хреста перевіряють мішки з тілами військових. Фото: AP/Evgeniy Maloletka

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов підтвердив, що обмін тілами загиблих між Україною та росією запланований на наступний тиждень.

Про це він повідомив у соціальних мережах.

Кирило Буданов заявив, початок репатріаційних заходів за результатами перемовин у Стамбулі заплановано на наступний тиждень (9-15 червня), про що уповноважені особи були проінформовані ще у вівторок, 3 червня.

За його словами, Україна стикається з інформаційним тиском і спробами одноосібно диктувати параметри обмінного процесу.

Реклама

«Ми ретельно дотримуємося домовленостей, досягнутих у Стамбулі. Кого, коли і як міняти — не має бути чиїмось одноосібним рішенням. Ретельна підготовка триває. Тиск і маніпуляції тут неприпустимі. Особливо цинічно звучать спроби деяких російських пропагандистів спекулювати на людському горі, до якого вони самі ж і причетні», — заявив Кирило Буданов.

Він зазначив, що Координаційний штаб наполегливо працює над організацією обміну, який базується на досягнутих домовленостях.

«Все рухається за планом, попри брудну інформаційну гру ворога», — додав Кирило Буданов.

Раніше помічник глави РФ Володимир Мединський заявив, що українська сторона перенесла обмін полоненими та тілами загиблих військових. В Україні заперечили цю інформацію.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими заявив, що повідомлення російських медіа про нібито початок повернення тіл загиблих військових після домовленостей у Стамбулі — неправдиві.

З початку повномасштабної війни Україна вже повернула тіла понад 7 тисяч захисників. Під час останнього обміну, 16 травня, вдалося повернути 909 тіл.

Нагадаємо, що під час другого раунду переговорів у Стамбулі Україна та Росія досягли домовленостей щодо обміну кількох категорій військовополонених. Сторони погодилися не зосереджуватись на кількості, а обміняти всіх важкопоранених та хворих військових, а також усіх полонених віком від 18 до 25 років — у межах формату «всіх на всіх».