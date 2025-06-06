Україна спростувала чутки про новий обмін тілами загиблих військових

Ілюстративне фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими заявив, що повідомлення російських медіа про нібито початок повернення тіл загиблих військових після домовленостей у Стамбулі — неправдиві.

У штабі пояснили, що наразі готуються до обміну важкохворих, поранених, молоді та повернення тіл загиблих, але конкретні дії ще не почались.

Там також наголосили, що будь-які односторонні заяви з боку Росії — це маніпуляції на чутливу тему.

З початку повномасштабної війни Україна вже повернула тіла понад 7 тисяч захисників. Під час останнього обміну, 16 травня, вдалося повернути 909 тіл.

Нагадаємо, що під час другого раунду переговорів у Стамбулі Україна та Росія досягли домовленостей щодо обміну кількох категорій військовополонених. Сторони погодилися не зосереджуватись на кількості, а обміняти всіх важкопоранених та хворих військових, а також усіх полонених віком від 18 до 25 років — у межах формату «всіх на всіх».