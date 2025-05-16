Україна повернула тіла 909 загиблих військових
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- Світлана Іванченко
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13:15, 16 травня, 2025
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Україна провела черговий репатріаційний захід та повернула тіла 909 загиблих захисників.
Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Серед полеглих бійців ті, хто воював на Курахівському, Покровському, Бахмутському, Вугледарському, Луганському, Запорізького, Сумському та Харківському напрямках. Також вдалось повернути тіла з моргів на території РФ.
Нагадаємо, у квітні Україна також повернула тіла 909 українських військових, які загинули на різних напрямках фронту.
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