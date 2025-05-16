Україна повернула тіла 909 загиблих військових

Логотип організації, що займається евакуацією полеглих. Фото: Координаційний штаб

Україна провела черговий репатріаційний захід та повернула тіла 909 загиблих захисників.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Серед полеглих бійців ті, хто воював на Курахівському, Покровському, Бахмутському, ⁠Вугледарському, Луганському, Запорізького, Сумському та Харківському напрямках. Також вдалось повернути тіла з моргів на території РФ.

Нагадаємо, у квітні Україна також повернула тіла 909 українських військових, які загинули на різних напрямках фронту.