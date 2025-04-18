Україна повернула тіла ще 909 загиблих військових, фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Україна провела черговий репатріаційний захід, у межах якого повернула тіла 909 захисників, загиблих на різних напрямках фронту.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Тіла загиблих воїнів повернули з Курахівського, Покровського, Бахмутського, Вугледарського, Луганського, Запорізького, Сумського та Харківського напрямків. Також вдалося забрати тіла з моргів на території Російської Федерації.

Наразі триває встановлення особистостей загиблих — цим займаються слідчі правоохоронних органів спільно з експертами Міністерства внутрішніх справ.

Нагадаємо, що попередній обмін відбувся 28 березня. Тоді також було повернуто 909 тіл українських військових, загиблих на аналогічних напрямках.

За три роки повномасштабної війни Україна повернула тіла близько 8 тисяч загиблих військовослужбовців. Перший обмін тілами з росіянами відбувся 2 червня 2022 року на лінії фронту в Запорізькій області за формулою «160 на 160».