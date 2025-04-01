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Україна повернула тіла близько 8 тисяч загиблих військових за час війни

Україна повернула тіла загиблих захисників. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненимиУкраїна повернула тіла загиблих захисників. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

За три роки повномасштабної війни Україна повернула тіла близько 8 тисяч загиблих військовослужбовців. Перший обмін тілами з росіянами відбувся 2 червня 2022 року на лінії фронту в Запорізькій області за формулою «160 на 160». Наймасштабніша репатріація тіл на даний момент відбулася нещодавно, коли повернули останки понад 900 загиблих.

Такі дані оприлюднило видання «Слово і діло».

У червні 2022 року відбулося ще чотири обміни, під час яких повернули тіла 50, 64, 35 та 46 загиблих, серед яких багато захисників «Азовсталі» в Маріуполі.

У липні 2022 року було проведено три операції з передачі тіл, під час яких повернули 30, 45 та 25 загиблих. У серпні та вересні відбулося по дві операції, а в жовтні повернули 62 та 25 тіл. У листопаді та грудні Україна повернула тіла 38, 33, 49 та 42 загиблих.

Повернення тіл загиблих. Інфографіка «Слово і діло»Повернення тіл загиблих. Інфографіка «Слово і діло»

Протягом 2023 року було проведено 15 операцій з репатріації тіл військових, найбільша з яких відбулася 23 листопада, коли повернули останки 94 людей. У 2024 році кількість репатріаційних заходів зросла, і восени за одну операцію повертали понад 500 тіл. Наймасштабніші обміни відбулися 18 жовтня, 8 листопада, 29 листопада та 20 грудня.

У 2025 році було проведено три репатріаційні заходи: 24 січня, 14 лютого та 28 березня, під час яких повернули тіла 757 та 909 військових. Росія передала тіла, які зберігалися в її моргах, а також загиблих на різних напрямках фронту, включаючи Донецький, Бахмутський, Вугледарський, Луганський, Запорізький, Курахівський та Покровський.

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення Україна провела 75 репатріацій та повернула додому 7 017 тіл полеглих захисників. Цього року, у січні та у лютому, було вже дві репатріації, під час яких повернули по 757 тіл.

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