Україна повернула вже 7017 тіл загиблих захисників. Ілюстраційне фото: Вечірній Київ

З початку повномасштабного вторгнення Україна провела 75 репатріацій та повернула додому 7 017 тіл полеглих захисників.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, пише «Українська правда».

Зазначається, що станом на грудень 2024 року провели 73 репатріації і повернули 5 503 тіла загиблих. Цього року, у січні та у лютому, було вже дві репатріації, під час яких повернули по 757 тіл. Таким чином на сьогодні Україна повернула 7 017 тіл полеглих воїнів.

Нагадаємо, 14 лютого, Україна повернула тіла 757 загиблих захисників за результатами репатріаційних заходів.

Також, 5 лютого, Україна повернула 150 захисників додому після перебування в російському полоні.