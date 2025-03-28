Україна повернула тіла 909 загиблих захисників, фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Україна провела чергову репатріацію тіл військових, загиблих у боях. Додому повернули останки 909 захисників.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що серед них — воїни, які загинули на Курахівському, Покровському, Бахмутському, Вугледарському, Луганському та Запорізькому напрямках. Також повернули тіла, що знаходилися в моргах на території Росії.

Наразі слідчі та експерти Міністерства внутрішніх справ працюють над ідентифікацією загиблих.

Україна повернула тіла 909 загиблих захисників, фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими Україна повернула тіла 909 загиблих захисників, фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення Україна провела 75 репатріацій та повернула додому 7 017 тіл полеглих захисників. Цього року, у січні та у лютому, було вже дві репатріації, під час яких повернули по 757 тіл.