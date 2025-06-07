  • субота

    7 червня, 2025

  • 24.6°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 7 червня , 2025 субота

  • Миколаїв • 24.6° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росія заявила, що Україна «несподівано перенесла» обмін тілами та полоненими

Помічник глави РФ Володимир Мединський заявив, що українська сторона перенесла обмін полоненими та тілами загиблих військових. В Україні заперечили цю інформацію.

Про це написало російське агентство ТАСС.

Володимир Мединський заявив, що українська сторона несподівано перенесла «на невизначений термін і приймання тіл, і обмін військовополоненими». Він додав, що Росія передала Україні перший список із 640 військовополонених, щоб розпочати обмін.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими заявили, що ця інформація не відповідає дійсності та попереднім домовленостям.

Реклама

Там зазначили, що Україна подала списки на обмін, сформовані відповідно до визначених категорій, погоджених під час перемовин у Стамбулі: важкопоранені, тяжкохворі, за формулою «всіх на всіх», а також молоді військовослужбовці.

Водночас російська сторона передала списки, які не відповідають узгодженому підходу. У відповідь на це Україна надала відповідні коментарі, і наразі чекає на наступний крок від росіян.

Також у штабі заявили, що стосовно репатріації тіл справді була досягнута домовленість, але не була узгоджена дата. Натомість російська сторона вдалася до односторонніх дій, які не були погоджені.

Раніше Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими заявив, що повідомлення російських медіа про нібито початок повернення тіл загиблих військових після домовленостей у Стамбулі — неправдиві.

З початку повномасштабної війни Україна вже повернула тіла понад 7 тисяч захисників. Під час останнього обміну, 16 травня, вдалося повернути 909 тіл.

Нагадаємо, що під час другого раунду переговорів у Стамбулі Україна та Росія досягли домовленостей щодо обміну кількох категорій військовополонених. Сторони погодилися не зосереджуватись на кількості, а обміняти всіх важкопоранених та хворих військових, а також усіх полонених віком від 18 до 25 років — у межах формату «всіх на всіх».

Останні новини про: Військовополонені

Рідним полонених миколаївських військових телефонують з пропозиціями заплатити за «включення» в обмін: в Офісі омбудсмана просять на це не вестись
На переговорах у Стамбулі узгодили обмін полоненими у форматі «всіх на всіх» двох категорій, — Умєров
Україна спростувала чутки про новий обмін тілами загиблих військових
Реклама

Читайте також:

новини

Водоканал планує повністю оновити мережі у Корабельному районі Миколаєва

Аліна Квітко
новини

Виконком Миколаєва планує відмовити у розміщенні реклами у центрі

Аліна Квітко
новини

Летів на шаленій швидкості: патрульна поліція про смертельну аварію на проспекті в Миколаєві

Аліна Квітко
новини

Безпека для дітей: у Миколаєві облаштували підземний садочок

Даріна Мельничук
новини

У Миколаєві змінять правила руху на окремих вулицях

Аліна Квітко

Останні новини про: Військовополонені

Україна спростувала чутки про новий обмін тілами загиблих військових
На переговорах у Стамбулі узгодили обмін полоненими у форматі «всіх на всіх» двох категорій, — Умєров
Рідним полонених миколаївських військових телефонують з пропозиціями заплатити за «включення» в обмін: в Офісі омбудсмана просять на це не вестись

У Миколаєві онук до смерті побив бабусю: поліція затримала підозрюваного

Аліса Мелік-Адамян

Росіяни чотири рази обстріляли села на Миколаївщині FPV-дронами, є пошкодження

У Миколаєві хочуть замінити колектор під ринком «Штрассе»: водоканал планує оголосити тендер на проєктування

Безпека для дітей: у Миколаєві облаштували підземний садочок

Даріна Мельничук