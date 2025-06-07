Росія заявила, що Україна «несподівано перенесла» обмін тілами та полоненими

Помічник глави РФ Володимир Мединський заявив, що українська сторона перенесла обмін полоненими та тілами загиблих військових. В Україні заперечили цю інформацію.

Про це написало російське агентство ТАСС.

Володимир Мединський заявив, що українська сторона несподівано перенесла «на невизначений термін і приймання тіл, і обмін військовополоненими». Він додав, що Росія передала Україні перший список із 640 військовополонених, щоб розпочати обмін.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими заявили, що ця інформація не відповідає дійсності та попереднім домовленостям.

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Там зазначили, що Україна подала списки на обмін, сформовані відповідно до визначених категорій, погоджених під час перемовин у Стамбулі: важкопоранені, тяжкохворі, за формулою «всіх на всіх», а також молоді військовослужбовці.

Водночас російська сторона передала списки, які не відповідають узгодженому підходу. У відповідь на це Україна надала відповідні коментарі, і наразі чекає на наступний крок від росіян.

Також у штабі заявили, що стосовно репатріації тіл справді була досягнута домовленість, але не була узгоджена дата. Натомість російська сторона вдалася до односторонніх дій, які не були погоджені.

Раніше Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими заявив, що повідомлення російських медіа про нібито початок повернення тіл загиблих військових після домовленостей у Стамбулі — неправдиві.

З початку повномасштабної війни Україна вже повернула тіла понад 7 тисяч захисників. Під час останнього обміну, 16 травня, вдалося повернути 909 тіл.

Нагадаємо, що під час другого раунду переговорів у Стамбулі Україна та Росія досягли домовленостей щодо обміну кількох категорій військовополонених. Сторони погодилися не зосереджуватись на кількості, а обміняти всіх важкопоранених та хворих військових, а також усіх полонених віком від 18 до 25 років — у межах формату «всіх на всіх».