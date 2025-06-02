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Україна та Росія готують новий обмін полоненими після переговорів у Стамбулі, — Зеленський

Україна та РФ провели переговори у Стамбулі. Фото: Getty ImagesУкраїна та РФ провели переговори у Стамбулі. Фото: Getty Images

У Стамбулі завершився другий раунд переговорів між делегаціями України та Росії. За підсумками зустрічі сторони готують новий обмін військовополоненими. 

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський. 

— Щодо Стамбульських перемовин — я якраз чекаю повного звіту від Умерова, вони обмінялися думками та ми готуємо новий обмін військовополоненими, — повідомив Володимир Зеленський

Переговори відбулися за посередництва Туреччини й тривали приблизно годину. Як уточнили у Міністерстві закордонних справ України, зустріч розпочалася 2 червня о 15:00 за київським часом.

Перед початком переговорів міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан окреслив основні теми зустрічі — обговорення можливостей перемир’я, гуманітарних ініціатив, зокрема обміну полоненими, та підготовка до потенційної зустрічі лідерів України та Росії.

— Регулярні зустрічі цінні з погляду довіри між двома сторонами. Чим частіше ми обговорюватимемо ці питання — тим ближче стануть позиції сторін. Вірю, що ця зустріч пройде якомога ефективнішою і ми якнайшвидше досягнемо конкретних цілей на шляху до перемир'я, — сказав Хакан Фідан.

Нагадаємо, що українська делегація прибула до Стамбула сьогодні зранку. Зазначимо, що напередодні президент Володимир Зеленський вніс зміни до складу делегації.

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