«Потрібні сильні посередники»: Зеленський оцінив, як просуваються переговори з РФ

Володимир Зеленський. Архівне фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі неможливо вести переговори з російською стороною про територіальну цілісність, оскільки делегація РФ не має відповідного мандата. А для гарантії виконання можливих домовленостей, за його словами, необхідні сильні міжнародні посередники.

Таку думку він висловив в інтерв'ю угорському виданню Válasz Online, опублікованому 10 червня.

— Наш меморандум є підґрунтям для переговорів. Виходячи з цього, наша делегація має мандат на обговорення гуманітарних питань — питання військовополонених та викрадених дітей — або припинення вогню. Однак вони не мають повноважень обговорювати суверенітет та територіальну цілісність України, — сказав президент.

Зеленський підкреслив, що Україна не визнає російську юрисдикцію над окупованими територіями. Водночас, за його словами, якщо будуть отримані реальні гарантії безпеки, які зупинять війну, тоді «ми будемо час визначитися з територіальними питаннями. Дипломатичним шляхом, а не зброєю».

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Президент переконаний, що російська сторона свідомо запропонувала ультимативний меморандум, розуміючи, що Київ його не прийме.

— Вони (росіяни, — прим.) навіть сказали нашій делегації: ми знаємо, що наш меморандум — це ультиматум, і ви його не приймете. Таким чином, питання не про якість стамбульського формату, а в тому, що робити з брехнею росіян. Тому потрібні сильні посередники: щоб росіяни не могли відмовитись від домовленостей, досягнутих на переговорах, — заявив Володимир Зеленський.

Він критично оцінив роль США як потенційного посередника, вказавши, що американці фактично вийшли з переговорного процесу після тиску з боку Кремля.

— Росіяни сказали їм не сидіти за столом і вони просто пішли. Чому? Через їхню м'яку політику щодо Росії, — зазначив Володимир Зеленський.

Зеленський закликав міжнародних партнерів зосередитись не на економічних втратах від санкцій, а на реальності війни й людських жертвах.

Нагадаємо, Україна та РФ вже провели два раунди мирних переговорів у Стамбулі. Під час яких домовились про обміну полоненими та тілами загиблих.