Уряд запропонував актора Завальського на посаду мовного омбудсмена, — УП

Олександр Завальський. Скриншот hromadske з відео YouTube-каналу Ukrinform

Міністерство юстиції подало кандидатуру актора Олександра Завальського на посаду уповноваженого із захисту державної мови.

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерело у міністерстві.

За словами співрозмовника, кандидатуру запропонував прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Міністерка юстиції Ольга Стефанішина, яка також є віцепрем’єркою з євроінтеграції, з Олександром Завальським особисто не знайома.

У червні під час одного з круглих столів Олександр Завальський публічно виступав за послідовну мовну політику, яка охоплює всі вікові та соціальні групи.

Нинішній мовний омбудсмен Тарас Кремінь обіймає цю посаду з липня 2020 року. Його п’ятирічна каденція завершується 8 липня.

Раніше понад 30 діячів культури звернулися до уряду із закликом переобрати Тараса Кременя. Серед них — письменники Сергій Жадан, Оксана Забужко, Юрій Андрухович, акторки Ада Роговцева та Ірма Вітовська, режисери Олесь Санін, Андрій Дончик, Вікторія Степанкова та інші.

Сам Тарас Кремінь подякував діячам культури за підтримку і зазначив, що зацікавлений у продовженні роботи.