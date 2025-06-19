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Діячі культури закликають владу залишити Кременя мовним омбудсменом

Тарас Кремінь. Архівне фото: «МикВісті»Тарас Кремінь. Архівне фото: «МикВісті»

Українські діячі культури закликали владу переназначити Тараса Кременя на посаду Уповноваженого із захисту державної мови на нову каденцію.

Відповідне відкрите звернення опублікували на Порталі мовної політики.

Підписанти звернулися до віцепремʼєрки з євроінтеграції, міністра юстиції, міністра культури та омбудсмена Верховної Ради з проханням внести кандидатуру чинного мовного омбудсмена до Кабінету міністрів. На їхню думку, Тарас Кремінь має достатній досвід і відповідає викликам, які стоять перед мовозахисною інституцією.

Автори звернення занепокоєні ситуацією довкола конкурсу, яка, як вони вважають, може призвести до дестабілізації роботи установи, що захищає статус української мови як державної. Вони також наголошують, що Тарас Кремінь та його команда з нуля створили дієвий орган, який ефективно запобігає порушенням мовного законодавства, взаємодіє з владою й громадськістю.

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Слід зазначити, що каденція Тараса Кременя закінчується 8 липня 2025 року. Закон дозволяє обіймати посаду вдруге, однак посадовці запропонували на неї нових кандидатів, які, як зазначається у зверненні, не мають відповідного досвіду або вже відмовилися від участі в конкурсі.

Підписали звернення, зокрема, Сергій Жадан, Ада Роговцева, Юрій Андрухович, Ірма Вітовська, Олесь Санін, Андрій Курков, Римма Зюбіна, Наталя Сумська, Анатолій Хостікоєв, Брати Капранови та інші.

Сам Тарас Кремінь подякував діячам культури за підтримку і зазначив, що зацікавлений у продовженні роботи.

Згідно з чинним законом, мовного омбудсмена призначає Кабінет міністрів терміном на пʼять років із можливістю одного повторного призначення. Кандидатів подають омбудсмен Верховної Ради, Міністерство юстиції та Міністерство культури.

Раніше повідомлялось, що Тарас Кремінь відкинув заяви спецпредставника президента США на Близькому Сході Стіва Віткоффа про те, що Росія могла б зберегти контроль над п’ятьма регіонами України з огляду на їхню російськомовність. Також він зазначив, що мовна ситуація в Україні кардинально змінилася через війну, а на окупованих територіях Росія продовжує політику русифікації.

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