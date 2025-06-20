Зеленський запровадив санкції проти виробників дронів та авіатехніки з РФ

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію нового пакета санкцій РНБО оборонних компаній РФ. У список потрапили 55 підприємств, серед них і ті, які зареєстровані в Китаї та Білорусі, а також 56 фізичних осіб.

Про це йдеться у відповідному указі, розміщеному на сайті.

Санкції торкнулися підприємств, які виготовляють безпілотники та комплектуючі до них. Зокрема, ТОВ «НПП «ДронТех», Інтел-Дронс і ТОВ «Дрон-Тех». До списку потрапили також виробники авіаційної техніки, такі як «Авіаційна промисловість», «Аероелєктромаш» і НДІ «Полюс», який займається дослідженнями в галузі авіації.

Скриншот указу з сайту Офісу Президента

Обмеження запроваджені і проти компаній, що діють на тимчасово окупованих територіях. Наприклад, ТОВ «Архангел» — російський виробник FPV-дронів — має навчальні центри як у РФ, так і в окупованому Мелітополі. Її діяльність активно підтримує російська влада, зокрема через фонд Путіна.

Указом також передбачено, що МЗС України поінформує міжнародних партнерів про нові санкції та запропонує ЄС, США та іншим країнам приєднатися до обмежень.

Напередодні Зеленський підкреслив важливість синхронізації санкцій з рішеннями союзників.

— Санкційні пакети Євросоюзу та інших глобальних суб’єктів мають бути також повністю підтверджені національними санкційними рішеннями України, — заявив президент.

Нагадаємо, що раніше Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, який передбачає кримінальне покарання за порушення або обхід спеціальних економічних санкцій.