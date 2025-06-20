  • пʼятниця

    20 червня, 2025

  • 22.3°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 20 червня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 22.3° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Зеленський запровадив санкції проти виробників дронів та авіатехніки з РФ

Володимир Зеленський. Фото: Офіс ПрезидентаВолодимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію нового пакета санкцій РНБО оборонних компаній РФ. У список потрапили 55 підприємств, серед них і ті, які зареєстровані в Китаї та Білорусі, а також 56 фізичних осіб.

Про це йдеться у відповідному указі, розміщеному на сайті.

Санкції торкнулися підприємств, які виготовляють безпілотники та комплектуючі до них. Зокрема,  ТОВ «НПП «ДронТех», Інтел-Дронс і ТОВ «Дрон-Тех». До списку потрапили також виробники авіаційної техніки, такі як «Авіаційна промисловість», «Аероелєктромаш» і НДІ «Полюс», який займається дослідженнями в галузі авіації.

Скриншот указу з сайту Офісу ПрезидентаСкриншот указу з сайту Офісу Президента

Обмеження запроваджені і проти компаній, що діють на тимчасово окупованих територіях. Наприклад, ТОВ «Архангел» — російський виробник FPV-дронів — має навчальні центри як у РФ, так і в окупованому Мелітополі. Її діяльність активно підтримує російська влада, зокрема через фонд Путіна.

Указом також передбачено, що МЗС України поінформує міжнародних партнерів про нові санкції та запропонує ЄС, США та іншим країнам приєднатися до обмежень.

Напередодні Зеленський підкреслив важливість синхронізації санкцій з рішеннями союзників.

— Санкційні пакети Євросоюзу та інших глобальних суб’єктів мають бути також повністю підтверджені національними санкційними рішеннями України, — заявив президент.

Нагадаємо, що раніше Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, який передбачає кримінальне покарання за порушення або обхід спеціальних економічних санкцій

Останні новини про: Війна в Україні

Будинки та автомобілі пошкоджені через російський обстріл Херсонщини: поранені 11 людей
Миколаївські морпіхи повернулись з полону: серед звільнених — тяжкопоранені захисники Маріуполя
Російська атака: в Одесі пошкоджені корпуси та гуртожиток юридичної академії
Реклама

Читайте також:

новини

«Ризики не усунуті й навіть не розглянуті», — медики знову просять міськраду не обʼєднувати лікарні Миколаєва

Аліна Квітко
новини

Мер Миколаєва Сєнкевич купив мотоцикл і їздить на ньому на роботу

Юлія Бойченко
новини

З початку року міськрада Миколаєва профінансувала КП «Парки» майже на ₴60 млн

Аліна Квітко
новини

В мерії Миколаєва планують витратити ₴1 млн на виготовлення понад тисячі нагород

Аліна Квітко
новини

Реформа медицини Миколаєва: тепер ЛШМД та №1 хочуть приєднати до 4 лікарні

Аліна Квітко

Останні новини про: Війна в Україні

Російська атака: в Одесі пошкоджені корпуси та гуртожиток юридичної академії
Миколаївські морпіхи повернулись з полону: серед звільнених — тяжкопоранені захисники Маріуполя
Будинки та автомобілі пошкоджені через російський обстріл Херсонщини: поранені 11 людей

В мерії Миколаєва планують витратити ₴1 млн на виготовлення понад тисячі нагород

Мер Миколаєва Сєнкевич купив мотоцикл і їздить на ньому на роботу

2 години тому

Реформа медицини Миколаєва: тепер ЛШМД та №1 хочуть приєднати до 4 лікарні

Аліна Квітко

Головне сьогодні