«Змінимо деякі кадрові позиції»: Зеленський анонсував трансформацію дипкорпусу

Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський заявив про майбутні зміни в українському дипломатичному корпусі та в системі управління інституціями.

Про це глава держави повідомив у своєму зверненні 21 червня.

За його словами, трансформація покликана посилити співпрацю з міжнародними партнерами та зміцнити внутрішню стійкість України. Президент також додав, що протягом місяця, зроблять висновки про трансформацію дипломатичного напряму.

— Що стосується дипломатичного корпусу, то за місяць — в тому числі у форматі наради з усіма українськими послами — зробимо висновки щодо цієї трансформації, — відзначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив, що не планує змінювати прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та прокоментував ситуацію довкола віцепрем’єра Олексія Чернишова, який наразі перебуває за кордоном.