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«Змінимо деякі кадрові позиції»: Зеленський анонсував трансформацію дипкорпусу

Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами. Фото: Офіс ПрезидентаВолодимир Зеленський на зустрічі з журналістами. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський заявив про майбутні зміни в українському дипломатичному корпусі та в системі управління інституціями. 

Про це глава держави повідомив у своєму зверненні 21 червня.

За його словами, трансформація покликана посилити співпрацю з міжнародними партнерами та зміцнити внутрішню стійкість України. Президент також додав, що протягом місяця, зроблять висновки про трансформацію дипломатичного напряму.

— Що стосується дипломатичного корпусу, то за місяць — в тому числі у форматі наради з усіма українськими послами — зробимо висновки щодо цієї трансформації, — відзначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив, що не планує змінювати прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та прокоментував ситуацію довкола віцепрем’єра Олексія Чернишова, який наразі перебуває за кордоном.

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