«Змінимо деякі кадрові позиції»: Зеленський анонсував трансформацію дипкорпусу
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- Світлана Іванченко
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3:27, 22 червня, 2025
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Президент Володимир Зеленський заявив про майбутні зміни в українському дипломатичному корпусі та в системі управління інституціями.
Про це глава держави повідомив у своєму зверненні 21 червня.
За його словами, трансформація покликана посилити співпрацю з міжнародними партнерами та зміцнити внутрішню стійкість України. Президент також додав, що протягом місяця, зроблять висновки про трансформацію дипломатичного напряму.
— Що стосується дипломатичного корпусу, то за місяць — в тому числі у форматі наради з усіма українськими послами — зробимо висновки щодо цієї трансформації, — відзначив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив, що не планує змінювати прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та прокоментував ситуацію довкола віцепрем’єра Олексія Чернишова, який наразі перебуває за кордоном.
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