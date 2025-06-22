США атакували три ядерних об'єкти в Ірані

Дональд Трам і члени його адміністрації на брифінгу в Білому домі. Фото Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що американська авіація завдала ударів по трьох ядерних об’єктах на території Ірану — Фордо, Натанзі та Ісфагані.

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social у суботу, 21 червня.

За словами Трампа, всі літаки ВПС США вже залишили повітряний простір Ірану.

— Ми завершили нашу дуже успішну атаку на три ядерні об'єкти в Ірані, включаючи Фордо, Натанз і Ісфахан. Всі літаки зараз знаходяться за межами повітряного простору Ірану. Повний заряд БОМБ був скинутий на головний об'єкт, Фордо. Всі літаки безпечно повертаються додому. Вітаємо наших великих американських воїнів. Жодна інша армія у світі не змогла б цього зробити. Настав час миру! Дякую за вашу увагу до цього питання, – написав у соцмережі Truth Social.

Для удару по ядерному обʼєкту в Фордо США використали шість протибункерних бомб, повідомив кореспондент Fox News Шон Генніті. По обʼєктах в Натанзі та Ісфахані було запущено 30 ракет «Томагавк» з підводних човнів, повідомив він, посилаючись на інформацію, яку отримав нібито після телефонної розмови із Трампом.

Раніше повідомлялось, що Іран не планує повертатися до перемовин щодо припинення вогню або ядерної угоди, доки, за його словами, триває атака з боку Ізраїлю та не буде завершено відповідь на неї.