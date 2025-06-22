  • неділя

    22 червня, 2025

  • 21.5°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 22 червня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 21.5° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

США атакували три ядерних об'єкти в Ірані

Дональд Трам і члени його адміністрації на брифінгу в Білому домі. Фото Getty ImagesДональд Трам і члени його адміністрації на брифінгу в Білому домі. Фото Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що американська авіація завдала ударів по трьох ядерних об’єктах на території Ірану — Фордо, Натанзі та Ісфагані. 

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social у суботу, 21 червня.

За словами Трампа, всі літаки ВПС США вже залишили повітряний простір Ірану.

— Ми завершили нашу дуже успішну атаку на три ядерні об'єкти в Ірані, включаючи Фордо, Натанз і Ісфахан. Всі літаки зараз знаходяться за межами повітряного простору Ірану. Повний заряд БОМБ був скинутий на головний об'єкт, Фордо. Всі літаки безпечно повертаються додому. Вітаємо наших великих американських воїнів. Жодна інша армія у світі не змогла б цього зробити. Настав час миру! Дякую за вашу увагу до цього питання, – написав у соцмережі Truth Social.

Для удару по ядерному обʼєкту в Фордо США використали шість протибункерних бомб, повідомив кореспондент Fox News Шон Генніті. По обʼєктах в Натанзі та Ісфахані було запущено 30 ракет «Томагавк» з підводних човнів, повідомив він, посилаючись на інформацію, яку отримав нібито після телефонної розмови із Трампом.

Раніше повідомлялось, що Іран не планує повертатися до перемовин щодо припинення вогню або ядерної угоди, доки, за його словами, триває атака з боку Ізраїлю та не буде завершено відповідь на неї.

Останні новини про: США

Спецпосланець Трампа Келлог зустрівся з Лукашенком у Мінську
Після візиту Келлога до Білорусі на свободу випустили Тихановського та ще 13 політв'язнів
Кінець епохи «Голосу Америки»: Адміністрація Трампа скоротила кількість співробітників мовника до мінімуму
Реклама

Читайте також:

новини

Мерія Одеси відреагувала на критику й зробить колону Миколаєва в «Алеї незламних міст»

Світлана Іванченко
новини

Південноукраїнська АЕС планує оновити акумуляторні батареї за ₴8 млн

Світлана Іванченко
новини

«Після дощу неможливо вийти з під’їзду»: жителі Миколаєва просять відремонтувати двір

Світлана Іванченко
новини

Біля мерії Одеси відкрили виставку «Алея незламних міст», про Миколаїв забули

Світлана Іванченко
новини

«Ризики не усунуті й навіть не розглянуті», — медики знову просять міськраду не обʼєднувати лікарні Миколаєва

Аліна Квітко

Останні новини про: США

Кінець епохи «Голосу Америки»: Адміністрація Трампа скоротила кількість співробітників мовника до мінімуму
Після візиту Келлога до Білорусі на свободу випустили Тихановського та ще 13 політв'язнів
Спецпосланець Трампа Келлог зустрівся з Лукашенком у Мінську

«Після дощу неможливо вийти з під’їзду»: жителі Миколаєва просять відремонтувати двір

Південноукраїнська АЕС планує оновити акумуляторні батареї за ₴8 млн

13 годин тому

Підприємці Миколаївщини сплатили понад ₴940 млн єдиного податку

Головне сьогодні