Іран відмовився від переговорів через атаки Ізраїлю: заявив, що завершить відповідь перед діалогом

Іран не планує повертатися до перемовин через атаки з боку Ізраїлю. Фото: ukrinform.ua

Іран не планує повертатися до перемовин щодо припинення вогню або ядерної угоди, доки, за його словами, триває атака з боку Ізраїлю та не буде завершено відповідь на неї.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на іранського посадовця.

За його словами, Іран не звертався до Катару чи Оману із проханням залучити США до переговорів. Тим часом ці держави, які мають контакти з усіма сторонами, намагаються сприяти діалогу.

Новий раунд перемовин між Тегераном і Вашингтоном, запланований на 15 червня, скасували після чергового ізраїльського удару по Ірану. Внаслідок цього загинули високопосадовці іранських сил, зокрема начальник розвідки Корпусу вартових Ісламської революції Мохаммад Каземі.

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Того ж дня Іран завдав нових ударів по Ізраїлю, який, у свою чергу, повідомив про пошкодження кількох об'єктів у різних регіонах країни. Загалом Іран заявляє про 224 загиблих і понад 1200 поранених, Ізраїль — про 14 загиблих і 390 поранених.

Нагадаємо, 14 червня Путін і Трамп провели телефонну розмову, в якій обговорили загострення між Ізраїлем та Іраном, а також ситуацію в Україні.

Крім цього, Трамп заявив, що незабаром Іран та Ізраїль можуть укласти мирну угоду — і саме він активно сприяє цьому процесу.

Детальніше про ситуацію на Близькому Сході

1 травня стало відомо, що США отримали розвіддані про підготовку Ізраїлем удару по ядерних об'єктах Ірану. Саудівська Аравія закликала Тегеран розглянути пропозицію США щодо ядерної угоди, щоб уникнути конфлікту.

7 червня Іран заявив про отримання секретної інформації про ядерну програму Ізраїлю. У разі провалу перемовин Тегеран погрожував ударами по американських базах у регіоні. Дональд Трамп підтвердив, що США готуються до можливих військових дій.

У ніч проти 13 червня Ізраїль почав операцію Rising Lion, атакувавши ядерний об'єкт у Натанзі. Іран підтвердив пошкодження. Глава МАГАТЕ заявив, що підвищеного рівня радіації не зафіксовано.

У відповідь Іран запустив понад 100 дронів, хоча офіційно це заперечив. Трамп сказав, що знав про плани Ізраїлю, але США в операції не брали участі.