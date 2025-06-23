Зеленський приїхав до Лондона: що відомо про візит президента

Зеленський прибув до Лондона. Фото: Офіс Президента / ілюстративне

У понеділок, 23 червня, президент України Володимир Зеленський прибув до Лондона з робочим візитом. Основна мета поїздки — посилення оборонної співпраці з Великою Британією.

Про це повідомив речник глави держави Сергій Никифоров, передає «Європейська правда».

Під час візиту Володимир Зеленський зустрінеться з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, королем Чарльзом III, спікером Палати громад Ліндсі Гойлом та лордом-спікером Палати лордів Джоном Макфолом.

Також президент планує відвідати українських військових, які проходять підготовку у Великій Британії, та поспілкуватися з представниками провідних британських аналітичних центрів.

Зранку Володимир Зеленський повідомив, що під час поїздки обговорить із партнерами кроки для посилення тиску на Росію та зміцнення системи захисту України.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про плани перевести Збройні сили країни у стан «бойової готовності» через загострення глобальної нестабільності та зростання військових загроз.