Зеленський ввів санкції проти постачальників обладнання для виробництва «Шахедів»

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про санкції до осіб і компаній, які причетні до виробництва ударних безпілотників для Росії. До списку потрапили 87 суб’єктів, більшість — з РФ.

Відповідний документ опублікований на сайті Офісу президента 27 червня.

Під санкції потрапили 52 громадянина Російської Федерації та 35 юридичних осіб. Серед них 34 російські компанії й одна китайська. Усі вони мають прямий або опосередкований зв’язок з підприємствами в особливій економічній зоні «Алабуга», де організовано виробництво безпілотників типу «Шахед».

Санкції також охоплюють постачальників верстатів та обладнання, що використовується у виробництві для потреб російського ВПК. До списку включено як керівників компаній, так і самі фірми, що сприяють зміцненню військової потужності РФ.

Раніше Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію нового пакета санкцій РНБО оборонних компаній РФ. У список потрапили 55 підприємств, серед них і ті, які зареєстровані в Китаї та Білорусі, а також 56 фізичних осіб.