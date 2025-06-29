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Глава МЗС Словаччини допустив, що Захід має пробачити РФ «все, що сталося»

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар вважає, що війна в Україні не має військового вирішення, а її врегулювання можливе лише шляхом дипломатії та відновлення комунікації з Росією. 

Про це він заявив в ефірі словацького мовника STVR, повідомляє Європейська правда з посиланням на агенцію TASR.

— Повернімося до дотримання міжнародного права і шукаймо шляхи комунікації з Російською Федерацією, — заявив Бланар.

За його словами, конфлікт між Україною і Росією потрібно зупиняти «дипломатичними засобами», і Захід повинен шукати способи взаємодії з Кремлем.

При цьому глава МЗС Словаччини допустив, що країнам Заходу доведеться піти ще далі.

— А може, навіть пробачити все, що сталося, – сказав Бланар.

Нагадаємо, раніше заступник голови Національної ради Словаччини та лідер Словацької національної партії Андрей Данко заявив, що Україна повинна повернути допомогу, надану попереднім урядом Словаччини. За його словами, ця сума нібито сягає 3,5 мільярда євро.

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