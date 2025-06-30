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Свириденко може очолити новий уряд вже в липні

Юлія Свириденко. Фото: Лівий берегЮлія Свириденко. Фото: Лівий берег

Віцепрем’єрка та міністерка економіки Юлія Свириденко може стати новою очільницею Кабміну вже наступного місяця.

Про це повідомляє  нардепа від фракції «Голос» Ярослава Железняка.

За інформацією журналістів «Української правди», Юлія Свириденко планує сформувати свою команду й привести в уряд щонайменше трьох близьких до себе людей:

  • міністром Кабінету міністрів може стати Наталія Алюшина — нинішня керівниця Нацагентства з питань держслужби;
  • на ту ж посаду також розглядається Констянтин Мар’євич — перший заступник держсекретаря КМУ;
  • міністром економіки Свириденко хоче призначити свого заступника Олексія Соболєва;
  • міністеркою соцполітики потенційна прем’єрка може зробити свою іншу заступницю — Тетяну Бережну.

Голосування за нову кандидатуру прем’єра у Верховній Раді може відбутися вже 15 липня.

Нагадаємо, що Міністерство національної єдності, яке очолює віцепрем’єр та міністр національної єдності Олексій Чернишов, можуть ліквідувати.

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