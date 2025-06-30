Уряд може ліквідувати Міністерство національної єдності Чернишова, — джерела

Міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов. Фото: Facebook / Олексій Чернишов

Міністерство національної єдності, яке очолює віцепрем’єр та мініст національної єдності Олексій Чернишов, можуть ліквідувати.

Про це йдеться в статті «Української правди» «Прем'єрка в урядовому «Кварталі». Чи зможе Свириденко замінити Шмигаля».

Одне з впливових джерел у «Слузі народу» зазначило, що ця структура була радше експериментом і наразі її функції не виправдали очікувань, тому можливе її закриття чи реорганізація.

«Це було таке «крафтове» міністерство. Ми спробували — не вийшло. Може, не варто його далі і тягнути. Поки взагалі остаточної певності нема, що щось буде. Президент із Єрмаком повернулись із своїх самітів НАТО і ЄС, і якось тихо. Нікого не смикають. Подивимось», — каже джерело.

Видання нагадує, що це міністерство створили, щоб працевлаштувати в уряді Олексія Чернишова і налагодити активну роботу з українцями за кордоном на випадок виборів. Однак швидких виборів поки не планується, а підтримка за кордоном «не відповідає очікуванням Банкової», тож інтерес влади до цієї теми дещо знизився.

«Ще не так давно його прізвище лунало навіть серед кандидатів на заміну прем'єра. Тепер же просто залишити його в Кабміні ніхто не наважиться. Не менш складною задачею буде знайти когось, хто захоче ризикнути репутацією й очолити Міністерство національної єдності після такого скандалу. Тож є висока ймовірність, що міністерство Чернишова просто «зіллють» десь під МЗС чи кудись інде», — йдеться в статті «Української правди».

Нагадаємо, Олексія Чернишова підозрюють у зловживанні службовим становищем і отриманні неправомірної вигоди. За версією НАБУ, він неправомірно отримав знижку на квартири на суму 14,5 мільйона гривень.

Також Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме Вищий антикорупційний суд призначити запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 120 мільйонів гривень для віцепрем’єра та міністра національної єдності Олексія Чернишова.