Зеленський підписав документи для ратифікації угоди про створення Спецтрибуналу для РФ

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

Глава держави заявив, що доручив якнайшвидше опрацювати та внести на розгляд Верховної Ради необхідні законодавчі зміни.

— Прошу народних депутатів розглянути це питання невідкладно. Очікую і на швидке представлення командами Міністерства закордонних справ України та Офісу відповідного графіка роботи з партнерами для імплементації угоди про створення трибуналу та фактичного запуску інституції, — наголосив Володимир Зеленський.

Президент підкреслив, що цьогоріч в РФ мають відчути, що їх відповідальність за злочин агресії є неминучою і що реально розпочався міжнародний юридичний процес для притягнення Москви до відповідальності.

Раніше повідомлялось, що у Гаазі підготовили проєкт спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії Росії проти України, який неофіційно називають «трибуналом для Путіна».