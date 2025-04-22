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У Гаазі готовий проєкт спеціального трибуналу для Путіна та топ-чиновників Росії і Білорусі

Штаб-квартира МКС у Гаазі, Нідерланди. Фото: Getty ImagesШтаб-квартира МКС у Гаазі, Нідерланди. Фото: Getty Images

У Гаазі підготовлено проєкт спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії Росії проти України, який неофіційно називають «трибуналом для Путіна».

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Цей трибунал займатиметься справами 20 високопосадовців Росії та Білорусі. У результаті можуть бути висунуті звинувачення проти політичних і військових лідерів цих країн, які брали участь у плануванні та підготовці повномасштабного вторгнення в Україну.

Серед них не лише Володимир Путін, але й міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров та прем’єр-міністр РФ Михайло Мішустін. Однак суд не може видати офіційний ордер на арешт, поки ці особи залишаються при владі та мають імунітет.

За даними DW, США фактично відмовилися від участі в роботі трибуналу після повернення Дональда Трампа до Білого дому.

Нагадаємо, що у квітні цього року Угорщина вийшла зі складу членів Міжнародного кримінального суду (МКС). Відповідну заяву зробив керівник апарату угорського прем’єр-міністра Гергей Гуяш.

Також нагадаємо, що Україна стала 125-ю державою-учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС). Від 1 січня 2025 року вона отримує такі ж права, як інші держави, тобто стає повноцінним членом цього суду. Зокрема, може брати участь у виборах, пропонувати поправки тощо.

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