  • середа

    2 липня, 2025

  • 23.6°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 2 липня , 2025 середа

  • Миколаїв • 23.6° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Верховний Суд скасував заборону партії «Наш край»

Голова партії Олександр Мазурчак. Фото з офіційного сайту «Нашого краю»Голова партії Олександр Мазурчак. Фото з офіційного сайту «Нашого краю»

1 липня Верховний Суд України визнав незаконною спробу заборони політичної партії «Наш край». Суд підтвердив право партії на законну діяльність, а звинувачення в антидержавній позиції — безпідставними. 

Рішення є остаточним і оскарженню не підлягає, заявили у партії.

Майже рік Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду розглядав апеляційну скаргу партії. В результаті суд дійшов висновку, що у офіційних заявах та документах «Нашого краю» зафіксована чітка проукраїнська позиція.

У «Нашому краю» заявили також, що на початку повномасштабного вторгнення 66 депутатів місцевих рад та 920 членів партії вступили до лав Збройних сил України. Попри позитивне рішення, партія наразі не планує повертатися до активної політичної діяльності.

«Сьогодні всі зусилля мають концентруватися на допомозі Україні вистояти і перемогти. Ти в ЗСУ або ти для ЗСУ – це єдиний заклик, з яким ми хочемо звернутися до своїх членів та прихильників. Зрадникам не місце в партії», — йдеться у заяві на сайті «Нашого краю».

19 червня 2024 року Восьмий апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення про заборону діяльності проросійської політичної партії «Наш край» на території України.

За два дні до цього рішення голова фракції «Наш край» в Миколаївській обласній раді Юрій Кормишкін заявив, що йде з політики. Депутат написав заяву про складання мандату. 18 червня депутат повідомив на своїй сторінці в Facebook, що новою головою фракції партії «Наш край» в Миколаївській обласній раді обрано Надію Іванову.

Сама депутатка у коментарі «МикВісті» заявила тоді, що знала про заборону партії і назвала це рішення несправедливим.

Останні новини про: Верховний суд України

Громадянин РФ Богдан Львов поновився на посаді судді Верховного суду
СБУ: посадовець Верховного Суду чекав на окупацію та виправдовув агресію РФ
Миколаївський прокурор-зрадник Герман оскаржить своє довічне ув’язнення у Верховному суді
Реклама

Читайте також:

новини

«Миколаївелектротранс» планує закупити скла на ₴3,3 млн: для чого

Юлія Бойченко
новини

На Миколаївщині призначено нового керівника прокуратури: ним став Ігор Домущей

Аліса Мелік-Адамян
новини

У нас нема грошей навіть на дрони, — Ряжських розкритикувала створення центру спротиву на Миколаївщині

Аліна Квітко
новини

Очаківські депутати проголосували за щомісячну надбавку до зарплати меру Бичкову за «особливо важливу роботу»

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Референдум» після війни: Що буде на місці зруйнованої Миколаївської ОДА вирішать миколаївці

Юлія Бойченко

Останні новини про: Верховний суд України

Миколаївський прокурор-зрадник Герман оскаржить своє довічне ув’язнення у Верховному суді
СБУ: посадовець Верховного Суду чекав на окупацію та виправдовув агресію РФ
Громадянин РФ Богдан Львов поновився на посаді судді Верховного суду

Доходи зросли майже вдвічі: торік Миколаївщина заробила на туристах ₴1,5 млн

1 день тому

Росіяни обстріляли лікарню у Херсоні: поранено 8 людей, серед них медики й пацієнти

Головне сьогодні