Трамп заявив, що Ізраїль погодився на 60-денне припинення вогню в Газі

Президент США Дональд Трамп. Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль погодився на встановлення 60-денного режиму припинення вогню в Секторі Гази.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Truth Social.

За словами Дональда Трампа, домовленість стала можливою після переговорів його команди з ізраїльською стороною. Також у процесі брали участь Катар та Єгипет, які «дуже наполегливо працювали» над досягненням угоди. Остаточну пропозицію про припинення вогню, за словами Дональда Трампа, нададуть найближчим часом.

«Я сподіваюся, що заради блага Близького Сходу ХАМАС погодиться на цю угоду, бо краще не стане — стане тільки гірше», — написав президент США.

Нагадаємо, 17 травня Ізраїль розпочав нову масштабну операцію в Секторі Гази під назвою «Колісниці Гідеона». Її мета — звільнення заручників і знищення ХАМАСу. Відтоді Ізраїль утримує сектор у блокаді, не допускаючи навіть гуманітарні вантажі.

Раніше Дональд Трамп заявив про намір «купити та володіти» Газою, а відновлення зруйнованих територій може передати іншим країнам Близького Сходу.