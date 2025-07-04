Херсон, Одеса, Миколаїв втрачають депутатів: як працює імперативний мандат і чому ради недоукомплектовані

Будівля Миколаївської міської ради. Архівне фото «МикВісті»

Понад третина депутатів Херсонської міськради достроково склала мандати. В Одесі не вистачає восьми обранців, а Миколаїв позбувся проросійського депутата. Водночас жодного місцевого депутата в Україні за час чинної каденції не відкликали самі виборці — лише партії.

Про це йдеться в дослідженні Руху ЧЕСНО щодо імперативного мандата і дострокового припинення повноважень депутатів у міськрадах обласних центрів.

Депутати позбавлені мандату. Інфографіка: Руху ЧЕСНО

Загалом з кінця 2020 року повноваження достроково склали 145 депутатів міських рад обласних центрів України. У 71% випадків — за власною заявою. Лише десятьох депутатів позбавили мандатів партії, скориставшись імперативним мандатом.

Найкритичніша ситуація у Херсоні. Там, 37% депутатів міськради склали повноваження, переважно після деокупації міста. Жодне з вивільнених місць не було заповнене.

В Одесі — мінус 23% депутатів, вісім із яких представляли заборонені політичні партії, тож комісія з питань регламенту не може працювати через відсутність кворуму.

Кількість депутатів позбавлених мандату. Інфографіка: Руху ЧЕСНО

В Одесі імперативний мандат у 2021 році застосувала заборонена нині «Партія Шарія», виключивши з ради Олексія Нагаткіна та Ганну Шабанову. У Херсоні депутати втрачали мандати також за вироком суду: Ігор Семенчев і Володимир Сальдо були засуджені за колабораціонізм і державну зраду. У Миколаєві був позбавлений мандату депутат від ОПЗЖ Максим Невінчаний.

Зазначається, що ще жодного разу цей механізм не застосовували самі виборці через надто складну і бюрократичну процедуру.

Кількість депутатів позбавлених мандату. Інфографіка: Руху ЧЕСНО

«Цього, на жаль, не скажеш про звичайних громадян. Жодного відкликання за імперативним мандатом виборців за час цієї каденції міських рад не було. Процедура є занадто складною, тривалою і може закінчитися нічим. Людині чи групі містян доведеться пройти кілька кіл бюрократичного пекла. Треба організувати збори щонайменше 300 виборців, створити ініціативну групу, зібрати більше підписів виборців, аніж за того чи іншого обранця проголосувало на виборах, переконати людей надати конфіденційну інформацію (паспортні дані) й бути готовими до перевірок поліції», — йдеться у статті.

Експерти радять Уряду оновити законодавство. Адже імперативний мандат має стати зрозумілим і прозорим інструментом, а не залишатися винятково внутрішньопартійним важелем або марним бюрократичним механізмом для виборців.

Раніше повідомлялося, що депутат Миколаївської міської ради Максим Невінчанний втік із України та почав активно критикувати владу у соцмережах.