ЄС скоротить імпорт українського зерна та цукру на 70–80%

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Європейський Союз запроваджує нові обмеження на імпорт української агропродукції — пшениці, цукру, ячменю та птиці. Квоти, затверджені 4 липня, значно нижчі, ніж обсяги безмитного експорту останніх років.

Так ЄС реагує на протести фермерів, які скаржилися на конкуренцію з боку українських товарів, пише Reuters.

Ключові зміни:

Пшениця — річна квота становитиме 1,3 млн. тонн. Це на 70–80% менше, ніж у попередні роки (4,5–6,5 млн тонн).

Цукор — нова квота 100 тис. тонн, що вчетверо менше від безквотового імпорту останніх років (400–500 тис. тонн).

Ячмінь — квота зросте до 450 тис. тонн (раніше — 350 тис.).

Птиця — збільшено квоту до 120 тис. тонн (раніше — 90 тис.).

Українські аграрні асоціації вже розкритикували рішення. Вони вважають нову систему квот «кроком назад», який шкодить українському експорту.

Попри скорочення, обсяги нових квот все одно перевищують рівень довоєнної угоди про вільну торгівлю 2016 року. Водночас деякі країни ЄС зможуть запроваджувати додаткові обмеження, якщо вважатимуть свій ринок дестабілізованим.

Українські трейдери вважають, що частину втрат може компенсувати експорт до країн Північної Африки та Азії.

Нагадаємо, що за чотири місяці цього року Миколаївщина зменшила експорт товарів та збільшила імпорту. У результаті область має «мінусове сальдо».