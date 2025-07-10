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Європарламент відхилив вотум недовіри Урсулі фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн, фото УНІАНУрсула фон дер Ляєн, фото УНІАН

Урсула фон дер Ляєн залишається головою Європейської комісії — спроба оголосити їй вотум недовіри в Європарламенті провалилася. Ініціатива не набрала навіть половини необхідних голосів.

Як повідомила пресслужба Європейського парламенту, за відставку Урсули фон дер Ляєн та всієї Єврокомісії проголосували лише 175 депутатів, тоді як 360 висловилися проти. Для ухвалення рішення необхідно було щонайменше дві третини голосів.

Ініціаторами вотуму недовіри стали представники правих політичних сил. Зокрема, групи «Патріоти Європи», «Європа суверенних націй», а також частина консерваторів, реформістів і деякі делегації лівих.

Слід зазначити, що Фон дер Ляєн, яка не була присутня на засіданні парламенту під час голосування, адже перебуває у Римі на конференції з відновлення України.

Раніше Урсула фон дер Ляєн презентувала план переозброєння Європи, який дозволить мобілізувати приблизно 800 мільярдів євро для зміцнення оборони.

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