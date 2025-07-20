Зеленський увів у дію санкції за антиукраїнську пропаганду: у списку — Королевська, Латиніна та Луганський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram / Zelenskiy Official

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про запровадження санкцій проти п’ятьох людей: двох росіян і трьох українців. Серед них — українська ексдепутатка Наталія Королевська, російська «опозиціонерка» Юлія Латиніна та український блогер Андрій Серебрянський (Луганський).

Про це йдеться в указі президента.

Крім того, до списку потрапили колишній народний депутат України Геннадій Балашов та російська пропагандистка Тетяна Аксьоненко.

Як пояснив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, причиною санкцій стала участь в інформаційних кампаніях, спрямованих на підрив обороноздатності України, просування антиукраїнських наративів та легітимізацію збройної агресії Росії, цитує «Суспільне».

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Санкції передбачають, зокрема, блокування активів, заборону користування майном, обмеження на економічну діяльність та обмеження доступу до їхнього контенту на території України.

Нагадаємо, ексдепутатку від забороненої «Опозиційної платформи — За життя» Наталію Королевську оголосили в розшук ще у 2023 році у справі щодо недекларування нерухомості в Київській області та в Росії.

Також в Україні завели справу і щодо колишнього депутата Геннадія Балашова — його підозрюють в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Водночас він сам відкидав усі звинувачення.

Російська журналістка і письменниця Юлія Латиніна, яку називають «опозиціонеркою», висловлювала антиукраїнські погляди, зокрема стверджуючи, що Україна утворилася штучно, українська мова «не так культурно розвинена, як мова російська», а українці й росіяни є «братніми народами».

Нагадаємо, Європейський Союз запровадив обмеження проти двох невеликих китайських банків за тиждень до саміту ЄС — Китай. Обмеження увійшли у 18-й пакет санкцій проти Росії.