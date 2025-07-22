Представнику Трампа довелося пити горілку з Лукашенком, щоб витягти політвʼязня, — Politico

Члени делегацій на чолі з президентом Білорусі Олександром Лукашенком та спеціальним посланником США Кітом Келлогом на зустрічі в Мінську, 21 червня 2025 року. Фото: Reuters

Заступник спецпосланця президента США Кіта Келлога — Джон Коул — поділився подробицями неформальних переговорів з Олександром Лукашенком, які зрештою привели до звільнення 14 білоруських політичних в’язнів.

Про це він розказав в інтерв’ю виданню Politico.

За словами Коула, все почалося з дзвінка Державного департаменту США у квітні. Йому запропонували вирушити до Мінська на зустріч із лідером Білорусі. Через кілька днів Коул разом із американськими дипломатами перетнув кордон Білорусі з боку Литви. Заходи безпеки були посиленими — зокрема, делегація змінила дипломатичні номери на автомобілях, аби не привертати уваги.

Зустріч з Лукашенком відбулася в Палаці Незалежності в центрі Мінська. Коул описує її як «довгий обід», під час якого сторони вели неформальну бесіду й обмінювалися тостами. За словами американського дипломата, йому довелося імпровізувати, аби розташувати Лукашенка до розмови.

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— Вони сказали мені — розвесели його. І я це зробив, — наводить його слова Politico.

За обідом президент Білорусі підняв тост за Дональда Трампа, а Коул, слідуючи етикету, — за Лукашенка. Американський представник також розповів, що Лукашенко справив на нього враження розумної, кмітливої людини.

Попри відсутність офіційних політичних заяв, сторони зблизились у неформальній атмосфері, і вже після зустрічі білоруська сторона передала США натуралізованого американця Юрася Зянковича, затриманого у 2021 році.

— Він дійсно хоче кращих відносин зі Сполученими Штатами, — сказав Кіт Коул, додавши, що білоруський лідер, схоже, прагне відігравати певну роль у переговорах щодо війни РФ в Україні.

Як пише Politico, упродовж наступних місяців перемовини за лаштунками тривали. У червні з білоруських в’язниць звільнили ще 14 осіб, серед яких — опозиціонер Сергій Тихановський, чоловік лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської.

У матеріалі зазначається, що цей епізод ілюструє персоналізований підхід до зовнішньої політики в період президентства Дональда Трампа, коли до виконання дипломатичних місій долучалися його союзники та довірені особи.

Нагадаємо, раніше спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог зустрічався з Олександром Лукашенком у Мінську 21 червня. Тоді сторони обговорювали міжнародну проблематику і загалом ситуацію у світі, регіональну тематика та білорусько-американські відносини.