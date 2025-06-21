Спецпосланець Трампа Келлог зустрівся з Лукашенком у Мінську

Спецпосланець Трампа Кіт Келлог зустрівся з Олександром Лукашенком у Мінську. Фото: БЕЛТА

Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог зустрівся із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком у Мінську 21 червня.

Про це пише білоруське відділення «Радіо свобода».

Розмова відбулася у Палаці Незалежності за участю членів американської та білоруської делегацій. Лукашенко зустрів Келлога словами: «Які люди, привіт, дорогий».

Державні ЗМІ пишуть, що на порядку денному переговорів були «міжнародна проблематика і загалом ситуація у світі, регіональна тематика та білорусько-американські відносини».

— Дуже радий, пане генерале, зустрітися з вами. Я дуже сподіваюся, що наша розмова буде дуже щирою, відкритою. В іншому випадку навіщо зустрічатися? Якщо мудрувати, хитрувати один перед одним, ми результату не досягнемо.... Ви наробили дуже багато шуму у світі своїм приїздом, — сказав Олександр Лукашенко.

Келлог став найвищим посадовцем США, який відвідав авторитарну державу за останні роки.

У 2020 році, під час першого терміну Трампа, державний секретар Майк Помпео відвідав Білорусь, що стало тоді візитом найвищого рівня з боку США до цієї країни за останні 20 років.

Нагадаємо, Президент Росії Володимир Путін заявив, що не виключає можливості мирних переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, однак ставить під сумнів його право підписувати будь-які міжнародні угоди.