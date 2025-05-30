У команді Трампа заявили про готовність обговорювати відмову від розширення НАТО на схід

Кіт Келлог. Фото: Bloomberg

Генерал Кіт Келлог, який є спецпосланцем Дональда Трампа з українського питання, заявив, що США визнають занепокоєння Росії щодо наближення НАТО до її кордонів і готові обговорити це як частину потенційної мирної угоди щодо України.

В інтерв’ю ABC News він зазначив, що Трамп не виключає можливість обіцянки не розширювати Альянс на схід, якщо це стане однією з умов завершення війни. За його словами, Москва вже давно порушує це питання, зокрема щодо України, Грузії та Молдови.

— Я вважаю, це цілком обґрунтоване занепокоєння. Це питання Росія завжди підніматиме. Вони говорять не тільки про Україну. Вони згадують і Грузію, і Молдову. І ми кажемо: добре, ми можемо обговорити припинення розширення НАТО до вашого кордону. Це їхній безпековий інтерес, — сказав Кіт Келлог.

Він також заявив, що на порядку денному немає питання вступу України до НАТО. За його словами, такої позиції дотримуються не лише США, а й щонайменше чотири інші країни-члени Альянсу. А для вступу України необхідна згода всіх 32 держав-членів.

Водночас генеральний секретар Альянсу Марк Рютте вважає, що Росія становитиме загрозу для держав-членів НАТО ще багато років, навіть після можливого укладення мирної угоди з Україною.

Раніше у Сполучених Штатах Америки розглядали варіант автоматичного надання Україні членства в НАТО, якщо Росія порушить мирну угоду.