Рішення так довго тримати оборону Бахмута міг приймати Єрмак, – FT

Володимир Зеленський та Андрій Єрмак хотіли зробити Бахмут «символом незламного опору України», - FT. Фото Офісу Президента

Видання Financial Times пише, що глава Офісу президента Андрій Єрмак втручався у плани щодо ведення бойових дій у Бахмуті і що рішення тримати тривалу оборону міста могло виходити від нього.

Про це пише Financial Times у великому матеріалі про главу Офісу Президента «Поляризуюча сила Андрія Єрмака, ще одного лідера України воєнного часу», передає Українська правда.

«За словами двох українських чиновників, залучених до військового планування, Єрмак неодноразово ігнорував рішення військового керівництва і в певних ситуаціях мав "повний вплив" на бойові дії. Одним з найяскравіших прикладів, за їхніми словами, був його вплив на битву за Бахмут», - пише видання.

FT нагадує, що Бахмут був збудований як фортеця в 1571 році, а наприкінці 2022 року місто знову опинилося в облозі, коли російські війська наблизилися.

«Багато українських командирів на передовій закликали до стратегічного відступу, але Єрмак побачив можливість розповісти іншу історію. Завдяки своїй історії фортеця Бахмут мала певну наративну силу. Вона мала стати символом незламного опору України. (Президент Володимир – ред.) Зеленський також хотів великої перемоги на полі бою, щоб підняти національний моральний дух. (Саме тому – ред.) Бахмут не мав падати. Він не міг», – йдеться в статті.

Автор матеріалу Крістофер Міллер зазначає, що після 7 місяців важких боїв Бахмут «уже був пеклом».

Раніше повідомлялось, що керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Росія використовує переговори, як спосіб затягування часу та виснаження України. Він підкреслює, що справжній мир можливий лише через силу.