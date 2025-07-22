Росія виявляє миролюбство лише, коли її бʼють, — Єрмак

Андрій Єрмак. Фото: РБК-Україна

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Росія використовує переговори, як спосіб затягування часу та виснаження України. Він підкреслює, що справжній мир можливий лише через силу.

Про це він сказав 21 липня під час наради керівників закордонних дипломатичних установ України.

За його словами, повернення до форматів 2022 року не наблизить завершення війни. Він наголосив, що справжній мир можливий лише завдяки силі, адже Росія демонструє готовність до перемовин лише тоді, коли її зупиняють силою.

— Росія вкотре довела те, що ми з вами давно знаємо: переговори про мир для неї — знаряддя війни. Це затягування часу, гра на виснаження. Справжній мир гарантує лише сила. Росія виявляє миролюбство лише, коли її бʼють, — наголосив Андрій Єрмак.

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Цьогоріч нарада дипломатів проходить під гаслом «Від сили дипломатії до дипломатії сили».

Нагадаємо, що 21 липня президент Володимир Зеленський призначив 16 нових послів, які представлятимуть інтереси Києва за кордоном.

Зазначимо, раніше, секретар РНБО Рустем Умєров запропонував російській стороні провести нову зустріч наступного тижня. За словами Володимира Зеленського «переговорну динаміку треба збільшувати. Треба робити все, щоб досягти припинення вогню».

Крім цього, Росія також підтримує ідею активізації переговорного процесу з Україною. За словами речника президента РФ Дмитра Пєскова, у Кремлі вважають цю ініціативу позитивною і також виступають за додання «динаміки переговорному процесу».