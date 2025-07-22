  • вівторок

    22 липня, 2025

  • 32°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 22 липня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 32° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росія виявляє миролюбство лише, коли її бʼють, — Єрмак

Андрій Єрмак. Фото: РБК-УкраїнаАндрій Єрмак. Фото: РБК-Україна

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Росія використовує переговори, як спосіб затягування часу та виснаження України. Він підкреслює, що справжній мир можливий лише через силу.

Про це він сказав 21 липня під час наради керівників закордонних дипломатичних установ України.

За його словами, повернення до форматів 2022 року не наблизить завершення війни. Він наголосив, що справжній мир можливий лише завдяки силі, адже Росія демонструє готовність до перемовин лише тоді, коли її зупиняють силою.

— Росія вкотре довела те, що ми з вами давно знаємо: переговори про мир для неї — знаряддя війни. Це затягування часу, гра на виснаження. Справжній мир гарантує лише сила. Росія виявляє миролюбство лише, коли її бʼють, — наголосив Андрій Єрмак.

Реклама

Цьогоріч нарада дипломатів проходить під гаслом «Від сили дипломатії до дипломатії сили».

Нагадаємо, що 21 липня президент Володимир Зеленський призначив 16 нових послів, які представлятимуть інтереси Києва за кордоном.

Зазначимо, раніше, секретар РНБО Рустем Умєров запропонував російській стороні провести нову зустріч наступного тижня. За словами Володимира Зеленського «переговорну динаміку треба збільшувати. Треба робити все, щоб досягти припинення вогню».

Крім цього, Росія також підтримує ідею активізації переговорного процесу з Україною. За словами речника президента РФ Дмитра Пєскова, у Кремлі вважають цю ініціативу позитивною і також виступають за додання «динаміки переговорному процесу».

Останні новини про: Війна в Україні

Одещину атакували дронами: пошкоджені будинки, магазин і авто, є постраждалий
Обстріли Херсонщини: семеро поранених, пошкоджено будинки та обласний театр
Зеленський доручив сформувати делегацію для перемовин із Росією: її очолить Умєров
Реклама

Читайте також:

новини

Смаколики, дрони та мильні засоби: Сєнкевич поїхав на Схід, й передав допомогу військовим

Даріна Мельничук
новини

«Чекаємо зміни до бюджету», — Сухомлин пояснив, чому держава ще не виділила ₴70 млн на модернізацію водоочисних Миколаєва

Юлія Бойченко
новини

Після скарг миколаївців у Варварівці облаштували два пункти розливу води

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаївській області з початку року закрились 3,6 тисячі ФОПів: експерт пояснив чому

Юлія Бойченко
новини

«Нам потрібна допомога», — Сєнкевич розраховує, що держава сплатить кредит за нові водоочисні перед ЄІБ замість Миколаєва

Юлія Бойченко

Останні новини про: Війна в Україні

Зеленський доручив сформувати делегацію для перемовин із Росією: її очолить Умєров
Обстріли Херсонщини: семеро поранених, пошкоджено будинки та обласний театр
Одещину атакували дронами: пошкоджені будинки, магазин і авто, є постраждалий

«Ярі зелені бл...», — мер Вознесенська матюкався на депутатів, бо вони проти забудови скверу памʼяті захисників

Рада підтримала законопроєкт, який фактично підпорядковує НАБУ і САП Офісу генпрокурора

3 години тому

Намагався виготовити петарду: на Миколаївщині 12-річний хлопець залишився без пальців руки

Даріна Мельничук

Головне сьогодні