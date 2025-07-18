Кремль погодився з Зеленським щодо необхідності активізувати переговори

Дмитро Пєсков. Фото: Reuters

Росія підтримує ідею активізації переговорного процесу з Україною. Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, передає російське агентство «Інтерфакс».

Так він прокоментував слова президента України Володимира Зеленського про необхідність надати новий імпульс перемовинам.

За словами Дмитра Пєскова, у Кремлі вважають цю ініціативу позитивною і також виступають за додання «динаміки переговорному процесу».

«Це позитивний сигнал. І тут ми абсолютно згодні: дійсно, ми теж є прихильниками того, щоб додати динаміки переговорному процесу», — сказав речник президента Росії.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський акцентував на цьому говорячи про завдання Рустема Умєрова на посаді секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Зеленський також сказав, що потрібно «активізувати перемовний трек» з Росією.

«Зараз триває виконання домовленостей другої зустрічі в Стамбулі. Потрібно більше динаміки в цьому процесі», — сказав він.

Слід зазначити, що раніше заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що метою переговорів із Україною у Стамбулі є не компроміс, а «швидка та повна перемога Росії».