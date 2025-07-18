Зеленський призначив Умєрова секретарем РНБО

Володимир Зеленський і Рустем Умєров. Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський призначив Рустема Умєрова секретарем Ради національної безпеки і оборони України.

Відповідний указ №496/2025 оприлюднений на сайті глави держави. До цього Умєров очолював Міністерство оборони.

Іншим указом — №495/2025 — президент звільнив Олександра Литвиненка з посади секретаря РНБО. Він обіймав цю посаду з березня 2024 року, замінивши тоді Олексія Данілова.

Нагадаємо, раніше голова фракції «Слуга народа» у Верховній Раді Давід Арахамія прокоментував формування нового складу Кабінету Міністрів. За його словами, цей уряд не є новим для парламенту.