Зеленський призначив Умєрова секретарем РНБО
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- Марія Хаміцевич
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10:48, 18 липня, 2025
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Президент Володимир Зеленський призначив Рустема Умєрова секретарем Ради національної безпеки і оборони України.
Відповідний указ №496/2025 оприлюднений на сайті глави держави. До цього Умєров очолював Міністерство оборони.
Іншим указом — №495/2025 — президент звільнив Олександра Литвиненка з посади секретаря РНБО. Він обіймав цю посаду з березня 2024 року, замінивши тоді Олексія Данілова.
Нагадаємо, раніше голова фракції «Слуга народа» у Верховній Раді Давід Арахамія прокоментував формування нового складу Кабінету Міністрів. За його словами, цей уряд не є новим для парламенту.
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