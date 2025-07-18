  • пʼятниця

    18 липня, 2025

  • 26.3°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 18 липня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 26.3° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Зеленський призначив Умєрова секретарем РНБО

Володимир Зеленський і Рустем Умєров. Фото: Офіс президентаВолодимир Зеленський і Рустем Умєров. Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський призначив Рустема Умєрова секретарем Ради національної безпеки і оборони України.

Відповідний указ №496/2025 оприлюднений на сайті глави держави. До цього Умєров очолював Міністерство оборони.

Іншим указом — №495/2025 — президент звільнив Олександра Литвиненка з посади секретаря РНБО. Він обіймав цю посаду з березня 2024 року, замінивши тоді Олексія Данілова.

Нагадаємо, раніше голова фракції «Слуга народа» у Верховній Раді Давід Арахамія прокоментував формування нового складу Кабінету Міністрів. За його словами, цей уряд не є новим для парламенту.

Останні новини про: Володимир Зеленський

Перемовин не буде, поки не завершимо обміни, — Зеленський про наступну зустріч з росіянами
У Римі відбулася конференція з відновлення України: чим вона корисна для Миколаєва
WP: Трамп пропонує тиснути на Путіна ударами по Москві та Санкт-Петербургу
Реклама

Читайте також:

новини

Куди піти у Миколаєві цього тижня: концерти, кіно й дозвілля для дітей

Марія Хаміцевич
новини

Депутати з третього разу дозволили миколаївському музиканту Алексєєву облаштувати пляж на Намиві

Юлія Бойченко
новини

4 людини на одну вакансію, — в Центрі зайнятості розповіли про ситуацію з безробіттям на Миколаївщині

Юлія Бойченко
новини

Четверо фехтувальників з Миколаївщини змагатимуться на чемпіонаті світу, Харлан — у тренерському штабу

Марія Хаміцевич
новини

Директор «Миколаївпастранс» просить містян повідомляти, якщо в автобусах не працюють кондиціонери

Даріна Мельничук

Останні новини про: Володимир Зеленський

WP: Трамп пропонує тиснути на Путіна ударами по Москві та Санкт-Петербургу
У Римі відбулася конференція з відновлення України: чим вона корисна для Миколаєва
Перемовин не буде, поки не завершимо обміни, — Зеленський про наступну зустріч з росіянами

У Братському планують за ₴3,6 млн відремонтувати протирадіаційне укриття в лікарні

На Миколаївщині зіткнулися дві вантажівки: постраждав один із водіїв

Дрони та артилерія атакували Миколаївщину: пошкоджена школа