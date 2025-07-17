Арахамія про новий склад уряду: «Сюрпризи під час війни — це неправильна стратегія»

Давид Арахамія. Фото: МикВісті

Давід Арахамія прокоментував формування нового складу Кабінету Міністрів. За його словами, цей уряд не є новим для парламенту.

Його коментує народний депутат Ярослав Железняк.

«Не буду казати, що цей Кабмін новий для нас. Взагалі під час війни робити якісь сюрпризи — це неправильна стратегія», — зазначив Давід Арахамія.

Раніше Верховна Рада підтримала оновлений склад уряду. Усі призначені очільники вже працювали в попередньому Кабінеті Міністрів.

Раніше президент України Володимир Зеленський проводив зустріч з Юлією Свириденко і запропонував їй очолити уряд.

Потім Юлія Свириденко написала у соціальних мережах, що президент під час зустрічі виокремив основні завдання, зокрема зміцнення економічного потенціалу України, розширення програм підтримки українців, масштабування виробництва власної зброї.

Раніше повідомлялось, що віцепрем’єрка та міністерка економіки Юлія Свириденко може стати новою очільницею Кабміну вже наступного місяця.

Потім 15 липня Денис Шмигаль написав заяву про відставку з посади очільника уряду України.