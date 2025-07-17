Рада обрала новий склад Кабінету Міністрів на чолі зі Свириденко

Нова прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Фото: Facebook / Юлія Свириденко

Верховна Рада проголосувала про формування нового складу Кабінету Міністрів. Очільники відомств вже працювали у попередньому уряді.

Про це свідчить трансляція уряду.

За рішення проголосували 253 парламентарі, 194 з них — представники «Слуги народу». 13 депутатів виступили проти, ще 23 — утрималися. жодного голосу не дали «Європейська Солідарність» та «Батьківщина».

Під час представлення нового уряду премʼєрка Свириденко в парламенті зазначила, що багатьох членів її команди «вже знають».

— Це команда фахових, відданих людей. Людей, які готові брати на себе відповідальність і продовжувати працювати в урядовій команді, — заявила вона.

Кого перепризначали:

Наталію Калмикову як міністерку у справах ветеранів України;

Ігоря Клименка як міністра внутрішніх справ;

Оксена Лісового як міністра освіти і науки;

Віктора Ляшка як міністра охорони здоров’я;

Сергія Марченка як міністра фінансів;

Матвія Бідного як міністра молоді та спорту.

Раніше президент України Володимир Зеленський проводив зустріч з Юлією Свириденко і запропонував їй очолити уряд.

Потім Юлія Свириденко написала у соціальних мережах, що президент під час зустрічі виокремив основні завдання, зокрема зміцнення економічного потенціалу України, розширення програм підтримки українців, масштабування виробництва власної зброї.

Раніше повідомлялось, що віцепрем’єрка та міністерка економіки Юлія Свириденко може стати новою очільницею Кабміну вже наступного місяця.

Потім 15 липня Денис Шмигаль написав заяву про відставку з посади очільника уряду України.