Умєров запропонував російській стороні зустріч на наступному тижні, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

Секретар РНБО Рустем Умєров запропонував російській стороні провести нову зустріч наступного тижня.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 19 липня.

За його словами, триває робота над новим обміном полоненими, а також виконуються домовленості, досягнуті раніше під час перемовин у Стамбулі.

«Переговорну динаміку треба збільшувати. Треба робити все, щоб досягти припинення вогню. І російській стороні треба перестати ховатися від рішень», — наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Росія підтримує ідею активізації переговорного процесу з Україною. Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, передає російське агентство «Інтерфакс».

Раніше Володимир Зеленський акцентував на цьому говорячи про завдання Рустема Умєрова на посаді секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Володимир Зеленський також сказав, що потрібно «активізувати перемовний трек» з Росією.