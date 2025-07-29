Місцеві вибори у 2025 році не відбудуться через воєнний стан, — ЦВК

Виборча дільниця в Україні. Ілюстративне фото: ukrinform.ua

Центральна виборча комісія України повідомила, що чергові місцеві вибори, які мали б пройти останньої неділі жовтня 2025 року, не відбудуться у зв’язку з продовженням воєнного стану.

У заяві ЦВК наголошується, що відповідно до чинного виборчого законодавства, місцеві вибори проводяться одночасно по всій території України в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень місцевих рад та голів. Отже, цього року країна мала б знову обирати представників місцевої влади.

Дату проведення таких виборів призначає Верховна Рада України не пізніше ніж за 90 днів до дня голосування.

Однак через запровадження воєнного стану, який діє в умовах повномасштабної агресії з боку РФ, будь-які вибори в Україні наразі не організовуються і не проводяться.

У зв’язку з цим Верховна Рада не ухвалювала рішення про проведення місцевих виборів, а ЦВК, у свою чергу, не формувала виборчі комісії для організації процесу голосування.

— Якби не російська агресія й страшна війна, яку розв’язали проти України росіяни, ми б зараз уже вступали в період підготовки й організації чергових місцевих виборів. Проте під час дії воєнного стану жодні вибори не організовуються і не проводяться, — пояснив член Комісії Сергій Постівий.

Раніше у ЦВК заявили, що після завершення воєнного стану в Україні вибори відбудуться, але для цього знадобиться час на відновлення інфраструктури та адаптацію виборчого процесу.